ВОЙНА В Украине Кто из военнообязанных может законно отказаться от повестки – объяснение юриста

2024-03-17 14:30

Какая категория украинцев может законно отказаться от вручения повестки.

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Под мобилизацию попадают мужчины от 18 до 60 лет.

Юрист Марина Токмач в комментарии NV объяснила, могут ли мужчину вернуть на военный учет после того, как он был из него исключен, и какая разница между снятием и исключением из военного учета.

Так, исключение из военного учета означает, что мужчина перестыл быть в статусе призывника, военнообязанного или резервиста. Исключенный из военного учета больше не обязан исполнять обязанности по военному учету. Исключенные из военного учета не обязаны быть поставлены на учет, поскольку они не военнообязанны.

Снятие с военного учета предполагает обязательный возврат на учет, иначе это будет нарушение правил учета.

Исключить из военного учета могут только несколько категорий украинцев, а именно:

осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

тех, кто по состоянию здоровья признан непригодными к военной службе в военное положение с исключением из военного учета;

тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

военнослужащие или военнообязанные, которые умерли;

кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.

Если мужчина был исключен из военного учета, он больше не обязан появляться в ТЦК по повестке и вообще имеет право отказаться ее брать. Ведь на таких граждан не распространяются правила военного учета, предусмотренные законодательством Украины.

"У мужчины нет обязанностей военнообязанного, поэтому его не могут привлечь к ответственности за нежелание проходить ВЛК или отказ от повестки. Тем более, вручение таких повесток будет незаконным", — отмечает она.

Повторно поставить мужчину на военный учет не смогут, поскольку в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" сказано, что взять на военный учет могут граждан, снятых по приказу МОУ, а не тех, кого исключили из военного учета.

"Согласно законодательству, действующему на сегодняшний день, восстановление на военном учете исключенных из него — не предусмотрено. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, а органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", — подчеркнула Марина Токмач.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что люди, имеющие судимость и наказание не связанные с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, смогут быть мобилизованными.