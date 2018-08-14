Политика Рада решила оградиться от людей и закупила почти 200 метров колючей проволоки

2018-08-14 21:00 189

 

Аппарат Верховной Рады закупает спиральный барьер безопасности для внешней охраны здания внутреннего дворика парламентских комитетов на ул. Банковой, 6-8 в Киеве. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.

Управление делами закупило 20 бухт спирального барьера безопасности по 9,5 метров каждая (в сумме 190 метров), 20 кг оцинкованной проволоки, 80 металлических кронштейнов и 160 анкеров (крепежное изделие) у компании "Эскон Групп" .

Общая стоимость закупленных материалов - 26,1 тыс. гривен.

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