Мир В мост, который рухнул в Генуе, сначала ударила молния - очевидцы трагедии

2018-08-14 19:00 249

 

В автомобильный мост в городе Генуя на севере Италии, перед его обрушением во вторник, 14 августа, - ударила молния. В момент происшествия с инфраструктурным объектом в районе шел дождь.

Об этом сообщил телеканал La7 со ссылкой на очевидцев трагедии.

"Молния ударила в мост, и мы увидели, как он обрушился", - передает телеканал слова одного из свидетелей. Слова очевидцев о том, что в мост ударила молния, подтверждает агентство ANSA.

Как сообщает телеканал Rai News 24, в момент обрушения виадука в Генуе шел сильный ливень. По предварительным данным, причиной его обрушения могло стать смещение почвы из-за потоков воды. Телеканал отмечает, что в последние годы на мосту, построенном в 1960-е, часто велись ремонтные работы.

В момент обрушения виадука, на котором проходит автомагистраль А10, на нем находились, по уточненной информации спасательной службы, около 20 машин.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли десятки людей. Источники в МВД Италии подтвердили гибель, по меньшей мере, 11 человек в результате этой трагедии. Среди погибших - один ребенок, передает Rai News 24.

Спасатели извлекают из-под завалов пострадавших, их доставляют в больницы. По меньшей мере пять человек были тяжело ранены.

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