Украина фото Киевским велосипедистам отдали полосу общественного транспорта на Дружбы народов

2018-08-15 12:43 204

В Киеве на бульваре Дружбы народов обустроили новую полосу общественного транспорта, на которой разрешено движение велосипедистам.

"Этот эксперимент является легализацией велосипедистов в первой полосе, согласно действующих Правил дорожного движения", - сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В КГГА говорят, что это временная мера, целью которой является повышение безопасности велосипедистов на дорогах столицы до того времени, пока не будет построена комплексная безопасная велоинфраструктура.

"По состоянию на апрель, по информации национальной патрульной полиции и КП "Киевпастранс" не было зафиксировано ни одного ДТП с участием общественного транспорта и велосипедистов", - говорится в сообщении.