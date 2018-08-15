Политика В России якобы случайно потеряли документ о помиловании Сенцова

2018-08-15 13:16 201

В Кремле заявили, что получили прошение матери политзаключенного и направили губернатору Ямало-Ненецкого округа. Однако тот отрицает получение документа.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов заявил, что не получал прошений о помиловании украинского заключенного Олега Сенцова, ни от самого украинца, ни от кого-либо еще. 

"На данный момент ни по линии обращений граждан, ни каких-либо писем к нам в аппарат не поступало ни от матери, ни от самого Сенцова", - отметили в пресс-службе губернатора

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу Громадське, что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Как следует из опубликованного телеканалом документа, просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрию Артюхову для предварительного рассмотрения.

Напомним, Олег Сенцов назвал свое состояние предкритическим, но прекращать голодовку не намерен. 

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