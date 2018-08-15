Мир Манафорт отказался давать показания в суде по украинскому делу

2018-08-16 09:13 126

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-пиарщик бывшего непрезидента Януковича Пол Манафорт отказался давать показания в суде, воспользовавшись своим правом на молчание. 

Как сообщает CNN, защита Манафорта не вызвала на процесс ни одного свидетеля, заявив, что не будет излагать свои аргументы по делу. Таким образом, уже в среду, 15 августа, в суде могут начаться прения сторон.

ТРАМП НАШЕЛ СПОСОБ СПАСТИ ОТ ТЮРЬМЫ ПОЛА МАНАФОРТА

Адвокат политтехнолога заявил, что такая позиция защиты связана с тем, что "власти не предоставили убедительных доказательств" виновности его клиента.

Напомним, Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

ПРАВОСУДИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ: ПОЛУ МАНАФОРТУ ГРОЗИТ 305 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Обвинение настаивает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако пытались скрыть эти доходы.

Еще по теме

Суд обязал Насирова носить электронный браслет и сдать загранпаспорта

2018-08-14 14:16 366

фото Трамп поддержал бойкот культовой американской компании Harley-Davidson

2018-08-13 15:16 618

Экс-глава предвыборного штаба Трампа получил от Украины 60 млн долларов

2018-08-10 08:10 510

В аннексированном Севастополе поставили памятник Януковичу

2018-08-09 12:45 558

Еще новости в разделе "Мир"

Манафорт отказался давать показания в суде по украинскому делу

2018-08-16 09:13 126

Двое украинцев пострадали при обрушении моста в Генуе

2018-08-15 21:00 471

Под обломками моста в Генуе погибли уже 39 человек

2018-08-15 20:30 405

Уже в эти дни: эксперты напомнили о конце света

2018-08-15 18:00 525
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Манафорт отказался давать показания в суде по украинскому делу 2018-08-16 09:13 126
Двое украинцев пострадали при обрушении моста в Генуе 2018-08-15 21:00 471
Под обломками моста в Генуе погибли уже 39 человек 2018-08-15 20:30 405
Уже в эти дни: эксперты напомнили о конце света 2018-08-15 18:00 525

Лента

видео 10:42 В поезде Львов - Киев "зайцы" устроили массовую драку и сорвали график движения
10:14 На житомирской трассе погиб украинский солдат, который ехал на свою свадьбу
09:41 В Киеве раскрыли циничный кремлевский сценарий помилования Олега Сенцова
09:13 Манафорт отказался давать показания в суде по украинскому делу
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 Официальный Лондон решил игнорировать требования США по Ирану
22:00 Под Львовом ядовитые змеи искусали грибников
21:30 Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета США по Крыму и РФ
21:30 Когда в Украине перестанет дорожать доллар - откровенные прогнозы банкиров
21:00 Двое украинцев пострадали при обрушении моста в Генуе