Мир Манафорт отказался давать показания в суде по украинскому делу

2018-08-16 09:13 126

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-пиарщик бывшего непрезидента Януковича Пол Манафорт отказался давать показания в суде, воспользовавшись своим правом на молчание.

Как сообщает CNN, защита Манафорта не вызвала на процесс ни одного свидетеля, заявив, что не будет излагать свои аргументы по делу. Таким образом, уже в среду, 15 августа, в суде могут начаться прения сторон.

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Адвокат политтехнолога заявил, что такая позиция защиты связана с тем, что "власти не предоставили убедительных доказательств" виновности его клиента.

Напомним, Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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Обвинение настаивает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако пытались скрыть эти доходы.