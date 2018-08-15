Мир Под обломками моста в Генуе погибли уже 39 человек

2018-08-15 20:30 189

 

Обрушение моста в итальянском городе Генуя привело к гибели 39 человек, но число жертв может быть намного больше. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное телевидение.

При этом пять погибших пока не удалось опознать. Также известно, что среди жертв - трое детей.

Ранее в среду поступали данные о 37 погибших. Данные по пострадавшим не изменились: 16 человек получили травмы, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Число погибших может быть значительно больше после поисковых работ.

Обрушение произошло днем 14 августа. Местные власти предполагают, что причиной обвала 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, которая проходит по итальянскому региону Лигурия, а потом переходит во французскую трассу A8, проходящую вдоль Лазурного берега.

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