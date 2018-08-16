Мир фото Дональд Трамп дал гражданство тестю и теще - словенским иммигрантам

2018-08-17 21:34 156

Родители первой леди США Мелании Трамп (словенские иммигранты: отец - бывший автодилер, а мать - работница текстильной фабрики) получили американское гражданство.

"Виктор и Амалия Кнавс, оба в возрасте 70-ти лет, приняли присягу и получили гражданство на специальной частной церемонии в Нью-Йорке", - сообщает телеканал NBC New York.

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По словам адвоката семейной пары, Кнавси лично подавали документы на гражданство по обычной процедуре и не получали никакого специального разрешения.

Вместе с тем, юрист не уточнил, каким образом они получали так называемые "зеленые карты", которые дают разрешение на постоянное проживание.

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Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам никак не прокомментировала ситуацию, поскольку "родители Мелании Трамп не является частью администрации и заслуживают на приватность".