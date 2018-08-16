Мир Обрушение моста в Генуе: под завалами могут оставаться десятки людей

2018-08-16 16:30 81

Под завалами моста Моранди, который обрушился 14 августа в Генуе, могут оставаться от 10 до 20 человек. Об этом заявил прокурор Генуи Франческо Коцци, сообщает La Stampa, передает УП.

"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", - заявил прокурор.

По данным властей Лигурии, в результате обрушения моста погибли 39 человек, ранены - 16, девять из них - в тяжелом состоянии.

Стоит заметить, что ранее полиция Италии официально подтвердила данные о 38 погибших.

"Количество погибших существенно выше предоставленных данных. Точные цифры будут предоставлены, когда мы будем в них уверены", - сказал глава региона Лигурия Джованни Тоти.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что причиной обрушения моста Моранди была человеческая ошибка.