Обрушение моста в Генуе: под завалами могут оставаться десятки людей

Под завалами моста Моранди, который обрушился 14 августа в Генуе, могут оставаться от 10 до 20 человек. Об этом заявил прокурор Генуи Франческо Коцци, сообщает La Stampa, передает УП.
"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", - заявил прокурор.
По данным властей Лигурии, в результате обрушения моста погибли 39 человек, ранены - 16, девять из них - в тяжелом состоянии.
Стоит заметить, что ранее полиция Италии официально подтвердила данные о 38 погибших.
"Количество погибших существенно выше предоставленных данных. Точные цифры будут предоставлены, когда мы будем в них уверены", - сказал глава региона Лигурия Джованни Тоти.
Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
Прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что причиной обрушения моста Моранди была человеческая ошибка.