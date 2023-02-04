ВОЙНА В Украине фото + видео В Белгородской области горят нефтебаза и завод, который производил металлоконструкции для восстановления Крымского моста

2023-02-04 10:00

 

В городе Борисовка в Белгородской области РФ в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.

Об этом сообщют  местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Борисовский район.

"Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние", – написал губернатор.

Российские Telegram-каналы пишут, что речь идет о Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, изготовившем более 40% металлоконструкций Крымского моста.

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