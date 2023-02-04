В городе Борисовка в Белгородской области РФ в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.
Об этом сообщют местные Telegram-каналы.
Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Борисовский район.
"Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние", – написал губернатор.
Российские Telegram-каналы пишут, что речь идет о Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, изготовившем более 40% металлоконструкций Крымского моста.