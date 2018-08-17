Украина Минобороны предупреждает: в Киеве прогремят артиллерийские салюты

2018-08-18 12:00 165

 

В рамках репетиции военного парада ко Дню Независимости в течение трех дней планируется запуск салютов

Вечером 18, 20 и 22 августа в Киеве во время репетиции парада войск по случаю Дня независимости прозвучат артиллерийские салюты. О таком предупреждении Минобороны сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с празднованием 27-й годовщины независимости Украины салюты будут выпущены с огневой позиции на Трухановом острове, всего планируется произвести десять залпов.

Вечером 16 августа на Крещатике состоялась репетиция военного парада. Ранее прохождение военных и боевой техники отрабатывали на взлетной полосе ГП Антонов.

Парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Независимости. В нем примут участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники. По Крещатику пройдут 24 парадных расчета подразделений ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других структур.

15 иностранных партнеров, преимущественно страны-члены НАТО, подтвердили, что примут участие в торжествах.

Впервые в этом году на параде будет идти "коробка" женщин-военнослужащих. Также на параде будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.

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