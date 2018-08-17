Политика Во сколько Украине обойдутся выборы президента и Рады: названа сумма

2018-08-19 12:30 141

 

Общая сумма, необходимая на проведение президентских и парламентских выборов, намеченных на 2019 год, составляет около 4,4 млрд грн.

Такие цифры озвучила Центральная избирательная комиссия.

В частности, затраты на выборы депутатов Верховной Рады ЦИК оценил в 2 млрд грн, президента – 2,4 млрд грн. Разница в суммах обусловлена тем, что выборы президента, в отличие от голосования за новый состав парламента, осуществляется как правило в два этапа.

Так, фонд оплаты труда на проведение президентских выборов, по мнению ЦИК, должен составить 1,5 млрд грн, выборов Верховной Рады – 1,1 млрд грн. На покупку канцелярии планируется потратить 85,2 млн грн, оплату услуг связи для членов комиссий – 62 млн грн, транспорт для членов комиссий – почти 200 млн грн, изготовление вывесок, печатей для ОИК и УИК – 24 млн.

Кроме того, за средства бюджета оплачивается и агитация кандидатов в СМИ.

"Наши предложения касательно бюджетного финансирования избирательного процесса формировались, исходя из норм закона. Мы не брали цифры с потолка. В законе расписаны те или иные процедуры, которые предусматривают финансирование", - рассказал "Апострофу" заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

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