Мир Экс-адвоката Трампа подозревают в махинациях на сумму 20 млн долларов

2018-08-20 20:33 186

Федеральные прокуроры США подозревают бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более 20 млн долларов.

Как сообщает СNN со ссылкой на собственные источники, следователи полагают, что Коэн мог выплачивать деньги за молчание женщинам, которые утверждали, что у них были интимные отношения с Донадьдом Трампом. Сам Трамп это отрицает.

Коэна подозревают в том, что он получил кредиты на сумму свыше 20 млн долларов на нужды своей таксомоторной компании, предоставив банкам ложные сведения о своих активах.

Как пишет The New York Times, адвокат может пойти на сделку со следствием, в частности, посодействовать в расследовании Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ в американские выборы. Ожидается, что обвинения Коэну могут быть предъявлены уже в текущем месяце.