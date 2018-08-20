Украина фото Украина начала производство 152-мм снарядов для дальнобойных пушек "Гиацинт"

2018-08-22 14:16 222

Украина завершила испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт" и начала их серийное производство. 

"Сейчас ГАХК "Артем" переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию", – сообщил в своем Facebook президент Петр Порошенко.

По его словам, в ближайшее время планируется наладить производство снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм до натовского калибра в 155 мм.

САУ 2С5 "Гиацинт-С" - корпусная самоходная артиллерийская система. Основным вооружением является 152-мм пушка 2А37, имеющая максимальную скорострельность 5-6 выстрелов в минуту.

В основной боекомплект пушки 2А37 входят осколочно-фугасные снаряды 3ОФ29 с максимальной дальностью стрельбы в 28,5 км, а также снаряды 3ОФ59 с улучшенной аэродинамической схемой и максимальной дальностью стрельбы в 30,5 км.

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