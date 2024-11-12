ВОЙНА В Украине Украина направит рекордную сумму на производство оружия

2024-11-12 20:48



Деньги пойдут на развитие, внедрение новых технологий и увеличение мощностей оборонных предприятий.

Украина выделит более 55 млрд гривен на производство вооружения и военной техники в 2025 году - это больше, чем бюджет на эти нужды на 2024 год. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Герман Сметанин в Telegram во вторник, 12 ноября.

Из общей суммы в 54,55 млрд гривен направят на развитие производства, внедрение новых технологий и увеличение мощностей оборонных предприятий. Это на 3,5 млрд превышает бюджет 2024 года, который составлял около 51 млрд.

Кроме того, правительство выделит 500 млн гривен на поддержку программы доступных кредитов для оборонных предприятий. Эта программа позволяет производителям получать кредиты под 5% годовых, остальную процентную ставку компенсирует государство.

Напомним, на днях Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению в Верховной Раде. Главный приоритет остался неизменным - безопасность страны. На эти нужды предлагается выделить 2 трлн 225 млрд грн. Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение сил безопасности и обороны.