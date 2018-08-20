Мир Зато Tesla не обанкротилась - Маск ответил на обвинения в антинаучных методах работы

2018-08-25 13:31 153

Известный бизнесмен и владелец Tesla Илон Маск повергся критике со стороны топ-менеджера Uber Арианной Хаффингтон. Женщина обвиняет Маска в использовании устаревших методов работы.

Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в Twitter, где и опубликовал своей ответ.

Накануне Хаффингтон написала открытое письмо с обвинениями в адрес Маска за сильно устаревший, антинаучный и крайне неэффективный метод использования человеческой энергии на своих предприятиях.

Сам Маск ответил, что Ford и Tesla единственные не обанкротившиеся американские компании по производству автомобилей: "Я только что вернулся домой с завода. Вы думаете, что у меня есть выбор. Но это не так".

Ранее Илон Маск рассказал о том, что невероятно устает на работе, и может днями не покидать завод. Он даже свой день рождения провел на работе.

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