Политика Польша осталась в большом выигрыше от аннексии Крыма и войны на Донбассе

2018-08-21 21:46 111

Данные Центрального банка Польши и Европейского статистического ведомства (Eurostat) показывают, что на сегодня польская экономика является одной из самых динамично развивающихся в Евросоюзе. Данный факт не в последнюю очередь объясняется присутствием заробитчан из Украины.

Как сообщает DW, конфликты в Крыму и на Донбассе привели к массовой эмиграции украинцев, из которых около 1 млн перебрались в Польшу.

"Без украинцев нашу экономику ждала катастрофа", - открыто признает Цезарь Казмирчак, председатель польского Союза предпринимателей и работодателей.

Сегодня, по данным польского ведомства по делам иностранцев, почти 90% запросов о получении вида на жительство приходит от граждан Украины. Большинство из них потом устраивается на работу помощниками по хозяйству, на стройки или фермы.

"Они самостоятельно учат язык и потом добросовестно работают", - положительно отзывается Казмирчак о трудовых мигрантах из Украины.

В то же время, с отменой Брюсселем краткосрочных виз для граждан Украины реальным становится уменьшение числа украинских иммигрантов в Польше. Их начинают привлекать ставшие более доступными другие страны Европы. При этом, как отмечает издание, повышение уровня зарплат в Польше тут тоже не решит проблемы - ведь это снизит привлекательность страны для иностранных инвесторов.