Украина На Днепровской набережной Киева мажор на BMW таранил авто и пытался сбежать

2018-08-21 11:41 240

На Днепровской набережной Киева водитель автомобиля BMW на большой скорости въехал в припаркованные автомобили и, несмотря на присутствие полиции, покинул место происшествия.

В связи с этим между очевидцами и полицейскими произошла потасовка.

Как сообщает портал dtp.kiev.ua, черный автомобиль на большой скорости врезался в ряд припаркованных автомобилей, повредив три из них.

По словам очевидцев, виновник ДТП, водитель черной BMW, имел при себе травматический пистолет, которым всем угрожал, покинул место происшествия.

"У главного подозреваемого при себе был травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг. Данные со слов очевидцев: "Приехал автомобиль с номерами 7777 быстро забрали все личные вещи с БМВ", - говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, что мужчина отказывается проходить освидетельствование на состояние опьянения и утверждает, что за рулем был не он.

В то же время, как отмечается, полиция не выяснила, кто именно был за рулем черного BMW. При этом между возмущенными свидетелями и полицией несколько раз произошли столкновения. Несколько местных жителей были задержаны.

Как сообщает Информатор, от удара автомобили, припаркованные у обочины, выкинуло на газон. Обломки транспортных средств разлетелись на несколько метров. Больше всех пострадал Ford. Как рассказал его владелец, он находился на другой стороне улицы и самого столкновения не видел, но слышал. Мужчина сразу перешел дорогу и увидел свой автомобиль полностью смятым. Восстановлению он не подлежит. У других двух автомобилей разбита задняя часть — отлетели бамперы, фары, вылетели задние окна.

По словам очевидцев, молодой парень-водитель BMW был в алкогольном или наркотическом опьянении. Он вышел из машины и поменял номера авто. Он также не признавал, что находился за рулем. Также у нарушителя был пистолет, который он выкинул. А другие свидетели аварии отмечают, что оружие водитель отдал одной из девушек-пассажирок.

Вскоре на место прибыли четыре экипажа полиции. Они стали опрашивать очевидцев и владельцев всех авто. Но свидетели ДТП начали настаивать, чтобы сразу задержали водителя BMW. Пока происходил конфликт правоохранителей и очевидцев, которые просили принять срочные меры, виновник ДТП попытался скрыться с места. Но не равнодушные люди быстро среагировали и поймали его. Полицейские посадили молодого человека в автомобиль и продолжили выяснять подробности аварии. Виновник ДТП должен был пройти тест на драгере, потому ждали, пока его привезут. Правоохранители отметили, что драгер один на весь район.