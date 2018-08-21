Политика Трамп развязывает новую торговую войну с Китаем и Евросоюзом

2018-08-22 11:13 117

Как заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters, Китай и Европейский Союз манипулируют курсами собственных валют.

"Китай, безусловно, манипулирует своей валютой. И я думаю, такие же манипуляции проводятся с евро", – сказал американский лидер.

Трамп отметил, что ведет решительные переговоры с другими странами и что Федеральная резервная система США хочет повышать базовую процентную ставку, что идет вразрез с его политикой.

Напомним, 6 июля США и Китай обменялись жесткими пошлинами. Вашингтон ввел 25% сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.