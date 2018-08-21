Украина В Чернигове мужчина открыл огонь из автомата - требовал закрыть казино

2018-08-21 15:35 246

Житель Чернигова устроил стрельбу из автомата в помещении казино (национальной лотереи) по улице Рокоссовского.

Как сообщает пресс-служба Черниговской городской прокуратуры, мужчина зашел в помещение с предметом, похожим на автомат. Он выстрелил в стену, пострадавших нет.

Злоумышленником оказался местный житель 1971 года рождения. При себе он имел 27 патронов с магазином, карабин М4, разрешение на оружие и три гильзы.

"Мужчина, открывший стрельбу, объяснил, что пришел в помещение национальной лотереи Золотой кубок выразить свое недовольство работой игорного заведения", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Злоумышленник задержан.