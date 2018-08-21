Мир США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов

2018-08-22 20:31 267

Минэнерго США готовится продать 11 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Об этом говорится в сообщении министерства. Известно, что нефть на продажу поступит из Техаса и Луизианы.

Заявки должны быть получены не позднее, чем 28 августа. Поставки пройдут в октябре и ноябре.

В начале 2017 года США собирались продать до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Отметим, всего в период с 2018 по 2025 год США намерены реализовать 25 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет (в США наступает 1 октября), начиная с 2017 года, а также 58 миллионов баррелей за восемь лет, начиная с 2018 года.

Ранее стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,18%, поднявшись до 71,96 доллара за баррель. 

К слову, в июле 2015 года стратегический резерв составлял 692 млн баррелей, коммерческие запасы нефти - 465,8 млн баррелей.

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