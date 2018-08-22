Украина фото Оперетта открывает 84-й театральный сезон - что посмотреть в сентябре

2018-08-22 09:11 345

Уже совсем скоро Национальная оперетта Украины откроет свой новый 84-й театральный сезон ярким и фееричным Гала-концертом, который пройдет в помещении оперной студии Консерватории (Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского). Это связано с тем, что глобальная реконструкция главной сцены Театра еще продолжается и будет окончена к концу ноября.

Здесь же, в Консерватории 16 сентября покажут гениальную оперетту «За двумя зайцами» (режиссера Богдана Струтинского), которую можно смотреть бесконечно, не переставая восхищаться и каждый раз открывая для себя что-то новое. А 19 сентября –всегда аншлаговый мюзикл «Такое еврейское счастье».

Кроме того, мюзикл от Национальной оперетты Украины «Sugar, или В джазе только девушки…»- в рамках Международного фестиваля VINNYTISA JAZZFEST –можно будет увидеть 21 сентября в винницком Академическом музыкально-драматическом театре им. Н. Садовского. Начало в 19:00.

Напомним, что кроме малой сцены (в правом фойе) в Национальной оперетте уже открыта Экспериментальная сцена («StageLab»). Это комфортная современная сценическая площадка со зрительным залом, рассчитанным на 50 мест. Именно здесь в июне состоялась премьера монолога-исповеди «Аккомпаниатор» Марселя Митуа в главной роли с Асей Середой-Голдун (режиссер - Александр Билозуб).

Также нельзя не сказать, что помимо вышеупомянутых двух «малых» сцен в Национальной оперетте Украины уже готова новая «Сцена 77» (3 этаж, «под крышей»), где в октябре состоится премьера спектакля «Москалица» Марии Матиос в главной роли с Ириной Ткаченко. Режиссер – Влада Белозоренко.

Итак, новый 84-й театральный сезон обещает быть щедрым на премьеры, приятные сюрпризы и открытия. Как было сказано, он откроется традиционным Гала-концертом 15 сентября в зале им. Василия Слепака–в помещении оперной студии НМАУ им. Чайковского (Консерватория) по улице Архитектора Городецкого, 1-3.

В яркую шоу-программу включена вся палитра стилей и жанров, в которых работает современный музыкальный театр европейского уровня. Зрителей ожидают давно полюбившиеся номера и, конечно, премьеры! Удивительный мир интригующей игры, чарующего пения и зажигательного танца обязательно пленит сердца присутствующих, а праздничная атмосфера неизменно надолго зарядит хорошим настроением.

А с 20 по 29 сентября на малой и Экспериментальной сценах Национальной оперетты можно будет увидеть такие спектакли:

- 20 сентября «Колокольчик» Г. Доницетти (фойе);

- 22 сентября «Званый ужин с итальянцами» Ж. Оффенбаха (фойе);

- 23 сентября «Кофейная контата» Й.С.Баха (фойе);

- 23 сентября «Аккомпаниатор» Марселя Митуа(«StageLab»);

- 29 сентября «Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью» Ж.Оффенбаха (фойе).

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Для заказа билетов:(044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34.

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… в публикации частично использованы материалы пресс-центра НАТО.