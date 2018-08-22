Украина фото Полосатый рейс: В Киев из Херсона отправили первую баржу с "арбузами Гройсмана"

2018-08-22 12:14 114

В Киев из Херсонской области отправили баржу с арбузами. Об этом сообщила пресс-служба ТОВ СП "Нибулон" в Facebook.

"На причале филиала "Голопристанская" компании "Нибулон" полным ходом идет загрузка первой в этом году партии арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами. Совсем скоро эти спелые арбузы будут смаковать в Киеве", - говорится в сообщении.

Первая баржа с арбузами и дынями (500 т) должна прибыть в столицу через 3-4 дня. Арбузы были куплены у местных фермеров. Также ожидается, что в этом году будет осуществлена еще одна такая перевозка.

Напомним, широко анонсируемые ранее премьером Гройсманом херсонские арбузы, которые доставляются речным путем по Днепру, должны стоить намного дешевле, чем привезенные фурами арбузы, которые сейчас присутствуют на рынках столицы.