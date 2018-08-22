С 1 сентября неотложка начнет работать по новому - что изменится и как вызвать скорую

С 1 сентября бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Они переходят на новый формат работы, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
"Во-первых, чтобы вызвать на дом неотложную помощь, достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер "103".
Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер неотложки своего района, а взамен появляется контроль по вызову уже на этапе его получения. Ведь известно, что ведется аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента автоматически идентифицируется...
Во-вторых, отныне все вызовы принимает специалист, который способен мгновенно сориентироваться: на самом ли деле вам нужна неотложная помощь, или, может, к вам необходимо направить скорую", - отметила Валентина Гинзбург.
По ее словам, оказание неотложной медицинской помощи теперь осуществляется ежедневно и семейными врачами, педиатрами и терапевтами с 08:00 до 20:00 в будни дни и с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.