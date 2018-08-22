Украина С 1 сентября неотложка начнет работать по новому - что изменится и как вызвать скорую

2018-08-24 11:13 276

С 1 сентября бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. 

Они переходят на новый формат работы, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"Во-первых, чтобы вызвать на дом неотложную помощь, достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер "103".

Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер неотложки своего района, а взамен появляется контроль по вызову уже на этапе его получения. Ведь известно, что ведется аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента автоматически идентифицируется...

Во-вторых, отныне все вызовы принимает специалист, который способен мгновенно сориентироваться: на самом ли деле вам нужна неотложная помощь, или, может, к вам необходимо направить скорую", - отметила Валентина Гинзбург.

По ее словам, оказание неотложной медицинской помощи теперь осуществляется ежедневно и семейными врачами, педиатрами и терапевтами с 08:00 до 20:00 в будни дни и с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

Еще по теме

Греция пошла на крайние меры, чтобы вырваться из кредитной ямы ЕС

2018-08-24 14:42 780

КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +33°C и холодные ночи, грозы только на западе

2018-08-24 14:16 78

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-08-24 10:44 468749

видео "Марш новой армии" - в Киеве провели масштабный военный парад

2018-08-24 09:43 363

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +33°C и холодные ночи, грозы только на западе

2018-08-24 14:16 78

Сегодня на госгранице и линии разграничения с Донбассом усилили меры безопасности

2018-08-24 12:40 636

ПОЛНЫЙ СПИСОК Карта массовых мероприятий Киева - где и как интересно отпраздновать День Независимости Украины

2018-08-24 11:39 174

С 1 сентября неотложка начнет работать по новому - что изменится и как вызвать скорую

2018-08-24 11:13 276
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +33°C и холодные ночи, грозы только на западе 2018-08-24 14:16 78
Сегодня на госгранице и линии разграничения с Донбассом усилили меры безопасности 2018-08-24 12:40 636
ПОЛНЫЙ СПИСОК Карта массовых мероприятий Киева - где и как интересно отпраздновать День Независимости Украины 2018-08-24 11:39 174
С 1 сентября неотложка начнет работать по новому - что изменится и как вызвать скорую 2018-08-24 11:13 276

Лента

14:42 Греция пошла на крайние меры, чтобы вырваться из кредитной ямы ЕС
КАРТА 14:16 Прогноз погоды на выходные: жара до +33°C и холодные ночи, грозы только на западе
документ 13:41 История Дня Независимости: как Украина получила новый политико-правовой статус
13:15 Страны Прибалтики потребуют от РФ компенсации ущерба от советской оккупации
12:40 Сегодня на госгранице и линии разграничения с Донбассом усилили меры безопасности
12:14 Facebook заблокировал более 400 приложений - новые правила Соцсети
12:10 Порошенко заявил, что в ближайшее время изменит Конституцию Украины
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:39 Карта массовых мероприятий Киева - где и как интересно отпраздновать День Независимости Украины
11:13 С 1 сентября неотложка начнет работать по новому - что изменится и как вызвать скорую
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:44 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области