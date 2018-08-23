Политика "Пражская весна" 1968 года официально признана вторжением оккупационных войск

2018-08-23 13:14 159

Чешский парламент принял резолюцию, согласно которой ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году являлся вторжением и оккупацией, которые были совершены вопреки международному праву.

Как сообщает České noviny, за документ проголосовали 145 из 156 присутствовавших на заседании депутатов, включая трех представителей компартии, остальные воздержались. Против постановления не голосовал никто.

"Необходимо, чтобы данная резолюция парламента стала ясным посланием нашей общественности, а также другим государствам, включая Россию, о том, что мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл", − заявил инициатор резолюции, председатель фракции христианских демократов Ян Бартошек.

Напомним, согласно решению властей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии, 21 августа 1968 года войска этих стран были введены на территорию Чехословакии, чтобы прекратить проходившие там общественно-политические и экономические реформы, получившие название "Пражская весна". Наиболее крупный контингент войск выделил для этой цели СССР.

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