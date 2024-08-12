Политика Китай отреагировал на "вторжение" в Курскую народную республику

2024-08-12 16:05



В КНР призвали все стороны соблюдать "три принципа" деэскалации ситуации.

Китай отреагировал на"прорыв" ВСУ в Курской области – дипломаты призвали к деэскалации. Об этом сказано в заявлении МИД Китая.

В нем отмечается, что власти КНР наблюдают за ситуацией в Курской области. Китайские дипломаты заявляют, что недавно произошло "вторжение" на материковую часть РФ, приводят высказывания по этому поводу Украины, США и РФ.

"Китай принял к сведению соответствующую ситуацию. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна", — сказано в заявлении МИД.

КНР также призывает все стороны соблюдать "три принципа" деэскалации ситуации.

"То есть, поле боя не должно расширяться, война не должна обостряться, и все стороны не должны допускать провокаций, ведущих к усилению боевых действий любой стороной... Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", — сказано в заявлении.

Ситуация в Курской области

Напомним, утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Официально украинское военное командование ситуацию не комментирует. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора", США заявили, что Украина имеет на любые действия, связанные с самообороной.

Сторонники бункерного диктатора заговорили об "оккупации" территории. Соответствующее заявление на одном из пропагандистских шоу РФ сделал депутат Госдумы от пропутинской партии "Едина Россия" генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который всячески поддерживает вторжение РФ в Украину. Он заявил, что против армии РФ в Курской области задействованы серьезные силы и средства. Он утверждает, что это – "штатные общевойсковые" соединения и говорить о том, что действуют ДРГ – "было бы навязчиво" и следует признать, что часть Курской области "оккупирована".

Также сообщалось, что Китай и Бразилия согласовали свой план урегулирования войны в Украине. Так, страны предлагают остановить военные действия и признать, что диалог и переговоры - единственно возможный выход. Также они выступают за увеличение гуманитарной помощи, защиту гражданских и обмен военнопленными.

В начале августа в Пекине заявили, что "мирный план" Китая и Бразилии по "украинскому кризису" поддержали более 110 стран. Во время визита в Бразилию спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что необходимо срочно "подтолкнуть ситуацию к охлаждению".