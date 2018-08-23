Мир фото США резко сменили тон в отношениях с Израилем - Трамп разочарован сделкой

2018-08-24 10:12 270

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заметил, выступая перед журналистами в конце своего трехдневного пребывания в Израиле, что заявление Дональда Трампа не означает изменений во взглядах американской администрации и не указывает на то, что Израилю придется пойти на какие-либо уступки. Слова Джона Болтона приводит издание Times of Israel.

Ранее, выступая на митинге в Чарльстоне (Западная Вирджиния), президент США заявил, что Израиль "заплатит высокую цену" за перенос американского посольства в Иерусалим. По его словам, палестинцы "получат что-то очень хорошее" в обмен на этот шаг. "Потому что теперь их очередь", – сказал Трамп, не дав более конкретных пояснений.

"Не думаю, что в политике администрации США произошли какие-либо изменения. Мне кажется, президент считает естественным, что следствием признания Иерусалима столицей Израиля является перенос посольства США", - подчеркнул Болтон, отметив, что речь не идет о принципе quid pro quo ("услуга за услугу").

Болтон напомнил о заявлении президента США, согласно которому вопрос о Иерусалиме снят с повестки палестино-израильских переговоров. При этом советник президента США предположил, что Трамп разочарован реакцией палестинцев на его предложение. "Как автор сделки, он ожидал, что палестинцы скажут: "Пусть мы не получили желаемого, зато теперь мы получим кое-что другое", - сказал Болтон.

Однако вместо этого палестинские лидеры отказались встречаться с членами кабинета Трампа, заявив, что американская администрация не может выступать в качестве честного посредника на переговорах.

Представители Организации Освобождения Палестины и террористической группировки ХАМАС подвергли резкой критике заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому вопрос о Иерусалиме снят с повестки палестино-израильских переговоров.

"Это бессмысленное заявление – еще одно свидетельство произраильской ориентации США. Американцы никак не могут проститься с иллюзией, что можно заключить соглашение, не включающее признание Иерусалима столицей Палестины", - заявил член исполнительного комитета ООП Ахмад Тамими.

"Заявление Трампа - не только наглое, но и опасное. В ответ Палестинская национальная администрация должна отказаться от признания Израиля и разорвать координацию не только с ним, но и с американской администрацией", - говорится в заявлении ХАМАСа.

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