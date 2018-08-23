Политика Facebook заблокировал более 400 приложений - новые правила Соцсети

2018-08-24 12:14 153

Сотрудники Facebook с марта 2018 года после скандала вокруг компании Cambridge Analytica прекратили работу более чем 400 приложений в соцсети из-за опасений относительно сохранности личных данных пользователей. 

"С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям. Мы теперь изучаем это гораздо тщательнее", − говорится в заявлении компании.

В Facebook также уточнили, что, согласно новым правилам в соцсети, если пользователь в течение 90 дней не заходил в приложение, то оно не сможет получать информацию о нем.

Напомним, этой весной стало известно, что в результате массированной утечки личных данных пользователей Facebook в распоряжение британской компании Cambrigde Analytica могла попасть информация 87 миллионов пользователей соцсети. Из-за этого инцидента компания оказалась в эпицентре масштабного скандала.

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