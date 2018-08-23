Политика Порошенко впервые публично извинился за свое обещание закончить АТО в считанные часы

2018-08-23 11:14 198

Президент Украины извинился за свое обещание быстро закончить антитеррористическую операцию на Донбассе, данное в 2014 году.

Об этом глава государства заявил на торжественной церемонии поднятия государственного флага в Днепре.

В частности, президент напомнил, что более четырех лет назад заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы.

"Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал несбыточную надежду. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощение", - отметил Порошенко.

Напомним, 28 мая 2014 года Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца.

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Хотел бы поделиться переживаниями, которые не дают мне покоя. Не было ни дня, чтобы я об этом не вспоминал, когда получаю сводки с фронта, или когда подписываю указы о награждении погибших героев Украины, или когда встречаюсь с мамами, женами или детьми павших в боях. И думаю об этом, когда смотрю на наш флаг, с которым идут воины против врага.

Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. И теперь не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, не важна и образность этого заявления: люди восприняли ее как возможность завершить войну очень быстро.

Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что я дал обещание, которое не исполнилось, и прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

Страна требует честной и откровенной беседы. Я сделал выводы. С самого начала надо было нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу, чтобы освободить каждый клочок украинской земли. Многие из нас весной 2014-го не осознавали реальной глубины той катастрофы, произошедшей еще до войны.

Украинскую армию уничтожали – разоружили, раздели, разворовали, растащили, и многие рассматривали ситуацию как мятеж сепаратистов в 2014-м. Такой искусственный (для этого не было никаких поводов), так организованный из Москвы, так ею профинансированный, вооруженный из росвоенторга, но все же мятеж против Украины. И только потом стало ясно, что это никакой не мятеж – это очередная полномасштабная российско-украинская война.

И мы быстро собрали в кулак все имеющиеся ресурсы, за считанные недели освободили от боевиков большую часть Донбасса: десятки городов, сел, поселков и миллионы людей были освобождены. Это произошло потому, что АТО реально приблизилась тогда к победному концу. И РФ ворвалась в августе на территорию Украины с регулярными подразделениями, а это коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию. И все наши расчеты ресурсов, времени были разрушены.

Путь был и есть только один. Нам совместно строить сильную армию, способную держать оборону против РФ не только на Донбассе, а и на границе с РФ, и второе – заручиться международной поддержкой и обеспечить санкционный режим, который немного вправляет мозги агрессору и сдерживает его.