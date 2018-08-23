Политика Порошенко впервые публично извинился за свое обещание закончить АТО в считанные часы

2018-08-23 11:14 198

Президент Украины извинился за свое обещание быстро закончить антитеррористическую операцию на Донбассе, данное в 2014 году.

Об этом глава государства заявил на торжественной церемонии поднятия государственного флага в Днепре.

В частности, президент напомнил, что более четырех лет назад заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы.

"Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал несбыточную надежду. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощение", - отметил Порошенко.

Напомним, 28 мая 2014 года Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Хотел бы поделиться переживаниями, которые не дают мне покоя. Не было ни дня, чтобы я об этом не вспоминал, когда получаю сводки с фронта, или когда подписываю указы о награждении погибших героев Украины, или когда встречаюсь с мамами, женами или детьми павших в боях. И думаю об этом, когда смотрю на наш флаг, с которым идут воины против врага.

Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. И теперь не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, не важна и образность этого заявления: люди восприняли ее как возможность завершить войну очень быстро.

Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что я дал обещание, которое не исполнилось, и прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

Страна требует честной и откровенной беседы. Я сделал выводы. С самого начала надо было нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу, чтобы освободить каждый клочок украинской земли. Многие из нас весной 2014-го не осознавали реальной глубины той катастрофы, произошедшей еще до войны.

Украинскую армию уничтожали – разоружили, раздели, разворовали, растащили, и многие рассматривали ситуацию как мятеж сепаратистов в 2014-м. Такой искусственный (для этого не было никаких поводов), так организованный из Москвы, так ею профинансированный, вооруженный из росвоенторга, но все же мятеж против Украины. И только потом стало ясно, что это никакой не мятеж – это очередная полномасштабная российско-украинская война.

И мы быстро собрали в кулак все имеющиеся ресурсы, за считанные недели освободили от боевиков большую часть Донбасса: десятки городов, сел, поселков и миллионы людей были освобождены. Это произошло потому, что АТО реально приблизилась тогда к победному концу. И РФ ворвалась в августе на территорию Украины с регулярными подразделениями, а это коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию. И все наши расчеты ресурсов, времени были разрушены.

Путь был и есть только один. Нам совместно строить сильную армию, способную держать оборону против РФ не только на Донбассе, а и на границе с РФ, и второе – заручиться международной поддержкой и обеспечить санкционный режим, который немного вправляет мозги агрессору и сдерживает его.

Еще по теме

Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок

2018-08-23 14:46 525

фото Украина начала производство 152-мм снарядов для дальнобойных пушек "Гиацинт"

2018-08-22 14:16 417

Порошенко рассказал, что Меркель "скоординировала позиции" с ним накануне встречи с Путиным

2018-08-16 18:00 684

Порошенко предупредил европейцев о "троянском коне" Кремля

2018-08-11 10:30 870

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок

2018-08-23 14:46 525

"Пражская весна" 1968 года официально признана вторжением оккупационных войск

2018-08-23 13:14 159

Порошенко впервые публично извинился за свое обещание закончить АТО в считанные часы

2018-08-23 11:14 198

"Вам есть чем гордиться" - Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

2018-08-23 10:11 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок 2018-08-23 14:46 525
"Пражская весна" 1968 года официально признана вторжением оккупационных войск 2018-08-23 13:14 159
Порошенко впервые публично извинился за свое обещание закончить АТО в считанные часы 2018-08-23 11:14 198
"Вам есть чем гордиться" - Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости 2018-08-23 10:11 213

Лента

14:46 Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок
14:15 Как лидеры стран Евросоюза поздравили украинцев с Днем Независимости
13:42 Греция повышает налоги и снижает пенсии, чтобы выбраться из кредитной ямы ЕС
13:14 "Пражская весна" 1968 года официально признана вторжением оккупационных войск
12:45 24 августа на госгранице и линии разграничения с Донбассом усилят меры безопасности
12:41 Российские СМИ раскрыли тайну семьи Суркисов
КАРТА 12:13 В Украину пришла осенняя погода: днем будет жара, а ночью похолодает до +11°C
11:40 Нацбанк обновил курс валют - доллар стремительно подбирается к отметке в 30 гривен
11:14 Порошенко впервые публично извинился за свое обещание закончить АТО в считанные часы
КАРТА 10:39 Обострение на Донбассе: в обстрелах погиб украинский солдат, еще один получил ранения