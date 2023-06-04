ВОЙНА В Украине "Не понял": Зеленский ответил на обещание Трампа завершить войну за 24 часа

2023-06-04 08:30

Бывший президент США активно используют темы войны в Украине в рамках своей предвыборной компании. Недавно он отметился очередным "многообещающим" заявлением.

Лидер Украины Владимир Зеленский ответил на "многообещающее" заявление Дональда Трампа о том, что в президентском кресле лидера США он смог бы завершить войну всего лишь за сутки.

В интервью для The Wall Street Journal Зеленский отметил, что "не понял" суть подобного заявления. Он подчеркнул, что Киев стремиться завершить войну с Россией независимо от того, кто именно станет новым президентом США.

Вместе с тем, глава Украины указал, что Администрация Белого дома при президентстве Байдена гораздо больше помогает Украине, нежели было при Трампе.

"Президент Байден - он президент во время полномасштабной войны, и он помог нам больше, чем президент Трамп. Но при этом нужно понимать, что тогда не было полномасштабной войны, и я не знаю, как бы действовал Трамп", - указал Зеленский.

Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа - основное

Напомним, что бывший лидер США Дональд Трамп активно используют тему войны между Украиной и РФ в рамках своей предвыборной кампании.

Так, в мае в интервью для GB News политик указал, что смог бы завершить войну за 24 часа, ссылаясь на свои связи с лидером РФ Владимиром Путиным, а также упоминая о том, что с Зеленским он также хорошо знаком. При этом Трамп публично озвучил, что на 100% уверен в том, что это обещание реально выполнить.

Как известно, следующие выборы в Америке состоятся в ноябре 2024 года и Трамп объявил, что будет вновь баллотироваться. Соответствующую заявку он подал в ноябре 2022 года.

25 апреля 2023 года действующий лидер США Джо Байден также заявил, что намерен принять участие в следующей президентской гонке.