Украина ТОП СУДЬБОНОСНЫХ ОШИБОК РОДИТЕЛЕЙ - как воспитать счастливого ребенка

2018-08-26 14:33 162

Все родители хотят быть самыми лучшими, и, несмотря на все старания, они могут совершать фатальные ошибки: говорят не те фразы, делают не те поступки, то есть, в целом акцентируют внимание не там, где нужно. А впоследствии все это может вылиться в порой катастрофичное поведение детей. Ниже шесть самых широко распространенных родительских ошибок, избежав которых можно воспитать счастливых и уверенных в себе детей.

1: Чрезмерная опека

Мы не опровергаем важность правил безопасности, которые необходимо донести до малыша, чтобы он оставался целым и невредимым. Но иногда, желая оградить своих детей от неприятностей, мы перебарщиваем.

Если без особых причин чрезмерно запугивать чадо страшными рассказами о таинственных злодеях и чудовищах, которые так и жаждут причинить ему вред или о других не менее «хоррорных» вещах, малыш будет думать, что в мире полно всяких ужасающих деталей, и может замкнуться в себе.

Если вами движет желание обезопасить ребенка, то старайтесь делать это не просто так, между делом, а непосредственно перед выходом куда-либо, то есть подбирать правило под определенное место.

2: Выделение вашего малыша перед другими

Конечно, для мамы и папы их дети – самые красивые, самые талантливые и любимые. Но, не забывайте, что ваше поведение – пример для чада. И, если вы будете проявлять неравнозначный интерес к своим или другим детям, то поверьте, это может привести не к самым хорошим последствиям.

Выделять только своего ребенка или, напротив, принижать его среди других, словом, вести себя не как адекватный родитель – ни в коем случае нельзя, иначе ему будет непросто взращивать в себе чувство эмпатии и заводить друзей.

3: Постоянное оказание помощи

Взрослея, каждый ребенок вполне способен решать какие-то небольшие и простые задачи. Но сами взрослые частенько не замечают этого и по привычке думают, что его нужно выручать.

Если, к примеру, возникает какая-либо проблема: ссора с другом или разбилось окно у дяди-соседа, заботливые родители-супермены летят на помощь, что потом атрофирует у малыша чувство ответственности за содеянное. Зачем? Ведь мама и папа всегда рядом и все «разрулят». Что бы ни происходило, не торопитесь все самолично исправлять. Сядьте с чадом и спокойно поговорите, не повышая голоса. Направьте его советом, как он может разрешить проблему.

4: Лепка идеала из ребенка

Любой малыш, родившись и подрастая, только-только начинает изучать мир, и он, в силу своего возраста, еще не знает, кем хочет стать и каким он способен быть. И это как раз-таки отлично! Значит, перед ним открываются широкие возможности.

Родители, разговаривая с ребенком, очень часто употребляют устойчивые выражения, такие как «Настоящие парни никогда не плачут!», «Ты девочка, а девочки не смеются так громко!» или «Ты уже большой мальчик, нельзя так кривляться!». Вроде бы эти фразочки не обидные, но в совокупности они оказывают на детей сильное влияние. Чадо думает, что есть четко установленные кем-то правила, и он почему-то должен обязательно им следовать, хотя этот список и неприятен ему.

5: Подавление проявления эмоций

Детям, как и взрослым, нормально испытывать разные чувства: и гнев, и радость, и печаль, и веселье. Не нужно запрещать малышу плакать, разочаровываться, иначе он не сможет самостоятельно справляться с жизненными ситуациями, а они будут не всегда приятными.

Пусть дитя истерит и кричит, дождитесь любого удобного момента и обсудите, что именно ему не понравилось, откуда взялась эта эмоция и как научиться ее переживать. Очень важно, чтобы ваше общение было основано на доверительном тоне.

6: Непринятие метаморфоз в ребенке

Дети растут, и растут очень быстро. Сегодня вы видите его не таким, каким он был полгода назад. Мамам и папам нужно морально быть готовыми к тому, что их ребенок может меняться, быть совершенно другим и вести себя не так, как когда-то раньше.

Как быть? Не нужно переживать и взывать к его совести типа: «Как ты можешь вести себя так, ты так изменился!». Не отдаляйтесь от ребенка, интересуйтесь его жизнью, сохраняйте доверие и уважение друг к другу. Ваш малыш становится удивительной, уже взрослой личностью. Разве это не здорово?