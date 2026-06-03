Економіка Ціни на нафту знову стрімко зростають через відсутність прогресу в переговорах США та Ірану

2026-06-03 09:29

Світові ціни на нафту зросли на тлі невизначеності щодо перспектив мирної угоди між США та Іраном. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ціна на нафту марки Brent зросла вранці до близько 93 доларів за барель після закриття в п'ятницю на найнижчому рівні з середини квітня.

Видання нагадує, що США та Іран протягом вихідних обмінялися повідомленнями, вимагаючи змін до проєкту угоди, яка б продовжила припинення вогню та відкрила Ормузьку протоку.

Водночас залишається незрозумілим, чи досягають сторони суттєвого прогресу.

Як відомо, США та Іран продовжують переговори щодо можливої угоди, яка могла б продовжити перемир'я приблизно на 60 днів. За даними сторін, США у такому разі мають послабити блокаду, а Іран - відновити рух через Ормузьку протоку. Водночас між сторонами залишаються серйозні суперечки.