Економіка Ціни на нафту сьогодні стрімко зросли на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході

2026-06-03 14:44

Ціни на нафту зросли 3 червня на тлі загострення на Близькому Сході, після того як Іран здійснив атаки на Кувейт і Бахрейн. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на Brent подорожчали на 1,93 долара (на 2,1%) до 97,93 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) - на 2,9 долара (на 2, 23%) до 95,85 долара за барель.

За даними американських військових, Іран запустив балістичні ракети в бік Кувейту та Бахрейну, але не уразив цілі. Американські війська у відповідь на атаки Тегерана завдали ударів по іранському острову Кешм.

Ринок очікував новин щодо війни в Ірані, оскільки Тегеран розглядав запропоновану угоду зі США щодо припинення конфлікту.

Як писали іранські ЗМІ, Тегеран не спілкувався з Вашингтоном протягом кількох днів, хоча президент США Дональд Трамп заявив, що переговори "тривають безперервно".

Нагадаємо, у ніч проти середи, 3 червня, Іран і США обмінялися ударами, незважаючи на перемир'я і переговори щодо припинення війни.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ціни на нафту знову стрімко зростають через відсутність прогресу в переговорах США та Ірану

2026-06-03 09:29

Ціни на нафту продовжили падіння після заяв про прогрес у переговорах між США та Іраном

2026-05-28 10:27

Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа

2026-05-11 13:36

Світові ціни на нафту миттєво відреагували на операцію США в Ормузькій протоці

2026-05-04 14:41

Еще новости в разделе "Економіка"

Ціни на нафту сьогодні стрімко зросли на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході

2026-06-03 14:44

Ціни на нафту знову стрімко зростають через відсутність прогресу в переговорах США та Ірану

2026-06-03 09:29

З 1 липня весь бензин буде зі спиртом і зміниться маркування пального: замість А-92, А-95 буде E5, E10 та B7

2026-06-02 08:24

Ціни на нафту продовжили падіння після заяв про прогрес у переговорах між США та Іраном

2026-05-28 10:27
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Ціни на нафту сьогодні стрімко зросли на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході 2026-06-03 14:44
Ціни на нафту знову стрімко зростають через відсутність прогресу в переговорах США та Ірану 2026-06-03 09:29
З 1 липня весь бензин буде зі спиртом і зміниться маркування пального: замість А-92, А-95 буде E5, E10 та B7 2026-06-02 08:24
Ціни на нафту продовжили падіння після заяв про прогрес у переговорах між США та Іраном 2026-05-28 10:27