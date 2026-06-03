Економіка Ціни на нафту сьогодні стрімко зросли на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході

2026-06-03 14:44

Ціни на нафту зросли 3 червня на тлі загострення на Близькому Сході, після того як Іран здійснив атаки на Кувейт і Бахрейн. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на Brent подорожчали на 1,93 долара (на 2,1%) до 97,93 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) - на 2,9 долара (на 2, 23%) до 95,85 долара за барель.

За даними американських військових, Іран запустив балістичні ракети в бік Кувейту та Бахрейну, але не уразив цілі. Американські війська у відповідь на атаки Тегерана завдали ударів по іранському острову Кешм.

Ринок очікував новин щодо війни в Ірані, оскільки Тегеран розглядав запропоновану угоду зі США щодо припинення конфлікту.

Як писали іранські ЗМІ, Тегеран не спілкувався з Вашингтоном протягом кількох днів, хоча президент США Дональд Трамп заявив, що переговори "тривають безперервно".

Нагадаємо, у ніч проти середи, 3 червня, Іран і США обмінялися ударами, незважаючи на перемир'я і переговори щодо припинення війни.