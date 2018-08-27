Украина Метро в Киеве 28 августа будет работать по особому графику

2018-08-27 20:30 129

 

28 августа вечером Киевский метрополитен меняет график работы в связи с проведением футбольного матча между «Динамо Киев» и голландским «Аяксом».

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Поезда метро 28 августа будут курсировать на час дольше, чем обычно.

«Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города — около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 до 22 часов вводятся ограничения на работу некоторых станций — «Олимпийская» не будет работать вообще, «Площадь Льва Толстого» закроется на вход, «Дворец спорта» не будет работать на выход.

Также после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

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