Мир фото Американцы заставили Трампа почтить память сенатора Джона Маккейна

2018-08-28 08:39 177

После общественного давления президент США Дональд Трамп выпустил официальное заявление, в котором почтил память скончавшегося сенатора Джона Маккейна.

Помимо этого, Трамп распорядился до окончания похорон Маккейна приспустить флаги на правительственных зданиях. Ранее президент США в коротком сообщении в Twitter выразил соболезнования родным Маккейна, но не признал заслуг умершего политика.

Как следует из заявления Трампа, вопреки политическим разногласиям, он "уважает службу сенатора Маккейна на благо нашей страны".

Президент США также сообщил, что обратился с просьбой к главе аппарата Белого дома Джону Келли, министру обороны Джеймсу Мэттису и своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону быть его представителями на траурных мероприятиях.

Вчера газета The Washington Post сообщила, что Трамп отклонил ранее подготовленное заявление, в котором говорилось о военных и политических заслугах Маккейна. В нем сенатор был назван "героем".

Помимо этого, Трамп распорядился приспустить флаги, однако вскоре они были вновь подняты.

Напомним, Маккейн и Трамп были непримиримыми оппонентами. Маккейн активно критиковал президента США. Ранее Трамп публично оскорбил Маккейна, заявив, что не считает его героем, поскольку тот был захвачен в плен во время вьетнамской войны.

 

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