Политика Порошенко рассказал, как Украина стремится возвратить Крым и часть Донбасса

2018-08-28 16:00 93

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет, что Украина вернет Крым и оккупированную часть Донбасса политико-дипломатическим путем.

«Заявляю еще раз: Крым и часть Донбасса мы стремимся получить политико-дипломатическим путем, но Минские договоренности уже принесли пользу Украине», — сказал глава государства на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что Украина остановила активную фазу российского наступления и добилась санкционного давления на Москву из-за невыполнения ею Минских договоренностей.

П.Порошенко также отметил, что Украина вооружается не для того, чтобы воевать, «но и топтать нашу землю врагу мы не позволим». «Будем биться, будем освобождать (в том числе политико-дипломатическим путем, где основная нагрузка лежит на ваших плечах) каждый кусочек нашей земли. Но будем укреплять наш военный потенциал, поскольку рядом с нами страна-агрессор, способная на любой вызов европейской и мировой безопасности», — обратился он к дипломатам.