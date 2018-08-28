Мир В Великобритании заявили о наличии визовых проблем с Украиной

2018-08-28 19:00 210

Киев ведет переговоры с Лондоном относительно визовых проблем с Великобританией. Об этом заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

По словам дипломата, министерство внутренних дел Великобритании, которое несет ответственность за выдачу виз, впервые признало недостатки в своей работе.

"Британская сторона признает наличие многих проблем в визовой практике, и это хорошая новость. Ранее Foreign office (МИД, - ред.) "кивал" на Home office (МВД, - ред.) о том, что он не готов вести диалог. Сейчас мы имеем ситуацию, что два ведомства имеют общую позицию", - заявила Галибаренко.

Также посол отметила, что в настоящее время Лондон говорит исключительно об исправлении проблем в своей визовой практике, а не об упрощении визовых требований для Украины.

По словам Галибаренко, британская сторона сообщила Киеву, что "готова работать над улучшением сервиса".

"Чтобы не было такого, что человек платит за срочную визу, а потом документы не возвращаются вовремя из Варшавы. Если это 14 дней (для несрочных виз), то чтобы это было 14 дней, а не больше. Речь идет также о том, чтобы уменьшать этот срок", - отметила посол.

Вместе с тем она признала, что получила отказ на предложение Украины о визовом упрощении, однако Киев не удовлетворяет этот подход Лондона.

Кроме того, Галибаренко выразила уверенность, что за несколько лет визовый режим для поездок граждан Украины в Великобританию будет упрощен.