Украина Сегодня Ореховый (хлебный) Спас: как праздновать, традиции, приметы, главные блюда

2018-08-29 15:14 216

Сегодня, 29 августа православные христиане отмечают Третий Спас. В народе его называют Ореховым, или Хлебным.

Третий Спас идет вслед за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа) Спасами. Его церковное название – перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа. Согласно преданиям, началось все с похода живописца Анания к Иисусу Христу. Ананий принес Иисусу письмо, в котором больной проказой правитель города Эдессы в Месопотамии просил прийти и исцелить его.

Живописец попытался написать образ Христа, но ему это не удалось. Тогда Иисус вытер лицо полотенцем, на котором отобразился его лик. Позже один из учеников Христа отнес полотенце больному царю, и так тот исцелился от тяжелого недуга.

29 августа 944 года император Византии Константин Багрянородный приказал перенести нерукотворный образ Христа из Эдессы в Константинополь. Именно тогда и было установлено празднество.

Третий Спас не зря называют Ореховым. Это связано с тем, что в это время, как правило, заканчивали жатву и тогда же созревали лесные орехи, которые разрешалось собирать.

В древности на Ореховый Спас устраивали ярмарки, поэтому праздник также называли "Спас на полотне", или "Холщовый Спас". Считалось, что в этот день торговля шла особенно хорошо.

В старину говорили: "Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зеленых горах холсты продают".

На Третий Спас в церкви святят орехи, и считается, что с этого дня разрешается есть орехи нового урожая.

Главное праздничное блюдо – каравай из нового хлеба и орехи. Также на столе должны быть мед и яблоки. Гостей и родных угощали пирогами и блюдами с орехами.

Кроме того, в этот день принято освящать воду и чистить колодцы. Считалось, что вода из подземных источников в это время целебная.

Третий Спас также считают и периодом заготовки яблок, а собранные в этот период яблоки должны быть питательными и долго храниться.

На Ореховый Спас отлетают последние ласточки.

Существовала примета: если журавль отлетит к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

В этот праздник также устраивали гадания. В частности, девушки гадали по орехам и узнавали свою судьбу. Первый сорванный орех нужно было съесть и определить его вкус. Если он сладкий – удача в любовных делах, горький – разочарование.

Также Ореховый Спас - традиционное время ярмарок и покупок.

Купить что-то нужно обязательно, чтобы в будущий год не испытывать недостатка в деньгах.