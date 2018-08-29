Политика Стало известно, когда в Украине выпадет первый снег

2018-08-29 19:00 447

Настоящая зимняя погода и первый снег могут прийти в Украину 27 ноября.

Как передает "Аргументы и факты", по наблюдениям народного синоптика Леонида Горбаля, последний месяц осени начнется сырой погодой, 1-3 числа будет дождь, а 4-7 - легкий мороз.

Затем, до 14 числа, будет ясно, сухо и тепло, а 15-17 Украину накроют дожди. С 18 числа и до конца месяца возможны небольшие морозы, которые постепенно будут усиливаться. Настоящая зима может начаться 27 числа – в этот день ожидается обильный снег.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач отметил, что дожди с мокрым снегом в ноября могут появиться немного раньше, начиная со второй половины месяца.

При этом последний отрезок ноября будет в целом теплым, но в конце месяца резко и по-зимнему похолодает.