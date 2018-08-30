Политика Бывший чиновник из админстрации Януковича будет управлять телеканалом NewsOne

2018-08-30 09:10 261

Бывший замглавы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов будет руководить украинским телеканалом.

Как сообщил сам Портнов в своем Facebook, собственник NewsOne Владимир Мураев передал ему данный телеканал в управление сроком на три года. 

"Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne. Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом", - написал он.

Это заявление подтвердил сам телеканал.

По словам Портнова, в течение трех лет Мураев не имеет права вмешиваться в деятельность управляющего и не может в одностороннем порядке разорвать договор.

"Если собственник захочет продать канал, по условиям договора, он должен приоритетно предложить его мне", – сообщил Портнов, пообещав обеспечить максимальную независимость и защищенность работников телеканала от давления правоохранителей и власти. 

Напомним, Андрей Портнов был заместителем главы Администрации Януковича в 2010–2014 годах. Сейчас он проживает в Австрии. В феврале 2018 года стало известно, что прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к подготовке постановления Верховного Совета Крыма во время оккупации полуострова.   

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