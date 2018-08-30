Украина На Дарнице ограбили и сожгли книжный магазин, пострадал продавец

2018-08-30 11:44 174

В Киеве на улице Строителей (станция метро "Дарница") подожгли книжный магазин.

Продавца очень сильно избили, он госпитализирован. У него множество ушибов и гематом, возможно сотрясение мозга.

По словам директора магазина, нападающие зашли в магазин и попросили показать книгу "на подарок учителю".

Когда продавец отвернулся, мужчины ударили его в спину. Когда упал - начали бить его ногами.

Пока продавец был почти без сознания, нападающие подожгли помещение изнутри. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса.