На Дарнице ограбили и сожгли книжный магазин, пострадал продавец

В Киеве на улице Строителей (станция метро "Дарница") подожгли книжный магазин.
Продавца очень сильно избили, он госпитализирован. У него множество ушибов и гематом, возможно сотрясение мозга.
По словам директора магазина, нападающие зашли в магазин и попросили показать книгу "на подарок учителю".
Когда продавец отвернулся, мужчины ударили его в спину. Когда упал - начали бить его ногами.
Пока продавец был почти без сознания, нападающие подожгли помещение изнутри. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса.