Украина На Дарнице ограбили и сожгли книжный магазин, пострадал продавец

2018-08-30 11:44 174

В Киеве на улице Строителей (станция метро "Дарница") подожгли книжный магазин.

Продавца очень сильно избили, он госпитализирован. У него множество ушибов и гематом, возможно сотрясение мозга.

По словам директора магазина, нападающие зашли в магазин и попросили показать книгу "на подарок учителю".

Когда продавец отвернулся, мужчины ударили его в спину. Когда упал - начали бить его ногами.

Пока продавец был почти без сознания, нападающие подожгли помещение изнутри. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-08-30 09:42 470517

Гриневич: Киев не будет закрывать русскоязычные школы в ответ на ситуацию в Крыму

2018-08-29 18:30 495

Стала известна дата визита в Киев спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера

2018-08-29 14:45 348

фото 20 сентября в Национальной оперетте - комическая опера-фарс «Колокольчик» Доницетти

2018-08-29 13:19 507

Еще новости в разделе "Украина"

Ездить по-новому: На украинских АЗС сегодня резко подорожал бензин

2018-08-30 14:43 33

На Дарнице ограбили и сожгли книжный магазин, пострадал продавец

2018-08-30 11:44 174

КАРТА Прогноз погоды : дожди в Украине прекратятся, возвращается жара до +33°C

2018-08-30 10:43 204

Как прошли первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе

2018-08-30 10:11 237
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Ездить по-новому: На украинских АЗС сегодня резко подорожал бензин 2018-08-30 14:43 33
На Дарнице ограбили и сожгли книжный магазин, пострадал продавец 2018-08-30 11:44 174
КАРТА Прогноз погоды : дожди в Украине прекратятся, возвращается жара до +33°C 2018-08-30 10:43 204
Как прошли первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе 2018-08-30 10:11 237

Лента

14:43 Ездить по-новому: На украинских АЗС сегодня резко подорожал бензин
14:15 Умер лишенный всех украинских наград певец и депутат Иосиф Кобзон
13:46 "Я принял сложное решение" - Министр подал в отставку в прямом эфире
13:14 В ЕС заявили, что вводить миротворцев на Донбасс еще слишком рано и контрпродуктивно
12:45 Москва пытается запугать США о готовящимися химическими атаками в Сирии
12:13 Осенью в Украине заметно вырастут ставки по валютным депозитам для населения
11:44 На Дарнице ограбили и сожгли книжный магазин, пострадал продавец
11:12 Эсминец Jason Dunham перехватил в Аденском заливе судно с иранским оружием
КАРТА 10:43 Прогноз погоды : дожди в Украине прекратятся, возвращается жара до +33°C
10:11 Как прошли первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе