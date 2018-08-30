Политика Трамп признал, что торговая война с Китаем мешает ядерному разоружению Ким Чен Ына

2018-08-31 11:13 177

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что торговый кризис США и Китая становится помехой для переговоров с КНДР по денуклеаризации.

"Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших крупных торговых споров с китайским правительством. В то же время, мы также знаем, что Китай предоставляет Северной Корее значительную помощь, включая деньги, топливо, удобрения и различные другие товары. Это не полезно! ", - написал он.

Трамп уверен, что решит торговые споры с Китаем в ходе переговоров с главой страны Си Цзиньпином, потому что их "отношения и связь остаются очень крепкими".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ким Чен Ын и Дональд Трамп пожали друг другу руки на фоне флагов США и КНДР. По итогам своей встречи стороны подписали исторический документ и пообещали существенные изменения для мира.