Украина В Минздраве предупредили: в Украину идут три новых штамма гриппа

2018-08-31 10:12 204

Во время нового эпидемического сезона в Украине ожидаются три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур и Колорадо. 

"Эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года. Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые будут циркулировать в Украине, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и вирус, подобный B/Colorado/06/2017", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве также отметили, что уже перерегистрированы вакцины соответствующего состава против гриппа.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", - говорится в сообщении.

Сообщается, что каждый сможет приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать соответствующее прививки. Вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца.

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