Мир Китай, Индия, РФ - названы страны-лидеры по смертности от алкоголя

2018-09-03 10:11 120

Ка сообщает The Global Times со ссылкой на данные медицинского журнала The Lancet, Китай – страна с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем.

Так, в 2016 году в Китае от алкоголя погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. На втором месте оказалась Индия: 42 тысячи погибших женщин и 290 тысяч мужчин.

Третье место в рейтинге заняла Россия. Там за 2016 год от вредной привычки умерли 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

В исследовании отмечается, что алкоголь – одна из главных причин проблем со здоровьем у жителей планеты.

С ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний. Вместе с тем риск проблем со здоровьем снижается только при полном прекращении употребления спиртного.

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