Политика Более тысячи погибших на Донбассе не удалось идентифицировать, - Геращенко

2018-08-31 19:32 63

Пропавшими без вести на Донбассе, по данным Службы безопасности Украины, считаются 294 человека.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"В Минске мы пользуемся списком, который составляет объединенный центр Службы безопасности Украины, как заложников, так и пропавших без вести. И том списке людей, которых мы разыскиваем на сегодняшний день, 294 человека. Среди них много гражданских", - сказала Геращенко .

При этом она добавила, что, по оценкам Международного Комитета Красного Креста (МККК), более 1000 тел погибших остаются не идентифицированными.

"Украинская сторона, службы, которые привлечены к вопросу поиска пропавших без вести, делают по максимуму для того, чтобы разыскивать, идентифицировать", - добавила она.

Также Геращенко отметила, что из-за деструктивной позиции Москвы и представителей ОРДЛО в ТКГ не удается продвинуться в вопросе создания механизма поиска пропавших без вести.

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