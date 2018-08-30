Политика ЦИК прокомментировал возможность переноса выборов

2018-08-30 19:30 180

Оснований для переноса выборов нет. По закону они должны состояться 31 марта 2019 года, заверил Магера.

Никаких правовых оснований для переноса выборов президента Украины на данный момент нет.

Согласно Конституции они должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года. Об этом в четверг, 30 августа, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"Никакой правовой перспективы толковать время проведения следующих очередных выборов президента Украины иначе, чем в последнее воскресенье марта 2019 года, как по мне, нет", - отметил он.

Магера подчеркнул, что норма Конституции в части определения срока проведения очередных выборов Президента четкая, понятная и оставалась неизменной, в том числе, во время предыдущих президентских выборов в 2014 году.

Вместе с тем замглавы ЦИК отметил, что о возможной подготовке представления в Конституционный Суд о переносе даты президентских выборов с марта 2019 года, о чем недавно писали в СМИ, ему известно только по слухам.

Вместе с тем, он напомнил, что президентские выборы в Украине назначает не Центризбирком, а Верховная Рада не позже, чем за 100 дней до даты голосования.

Отметим, неделю тому народный депутат Леонид Емец заявил, что в Конституционный суд Украины готовится представление с целью перенесения даты президентских выборов. При этом он не сообщил никаких подробностей.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отверг вероятность перенесения даты выборов.