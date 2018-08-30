Мир Дом за 400 миллионов и не только. Озвучено наследство Кобзона

2018-08-30 20:30 354

 

80-летний эстрадный певец Иосиф Кобзон, который скончался сегодня после 15 лет борьбы с раком, оставил своим детям внушительное наследство. Об этом сообщает Super.

Иосифу Давыдовичу при жизни принадлежало большое количество недвижимости. Так, в подмосковном поселке Баковка у него остались 2 гектара земли. На этом участке находится шесть построек: жилые дома - 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом - 568 кв.м, дом охраны - 417 кв.м, хозблок - 191 кв.м. Примерная стоимость всей "резиденции" составляет около 400 000 000 рублей (166 млн. грн. - Прим.Ред.)

 

Также Кобзону принадлежит квартира в элитном доме в центре Москвы: двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 кв.м стоит примерно 500 000 000 рублей. Также родственники артиста могут получить в наследство его автомобиль - Иосиф Давыдович передвигался на Mercedes Maybach стоимостью более 10 000 000 рублей. 

У Иосифа Кобзона большая семья: у него остались вдова Нинель, двое детей и десять внуков. 

"Резиденция" Кобзона Фото: super.ru

Фото: super.ru

Фото: super.ru

Фото: super.ru

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