Политика Вселенский патриарх Варфоломей заявил Кириллу о намерении дать Украине автокефалию

2018-08-31 21:55 207

 

Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил главе Русской православной церкви патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

Соответствующее заявление по окончании встречи патриархов в Стамбуле (Турция) сделал митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс предоставления УПЦ Томоса, документа о полной независимости, который определяет ее как равную среди 14 других поместных православных церквей мира.

Разговор патриархов длился два с половиной часа. Большую часть времени они говорили тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Журналист Сакен Аймурзаев опубликовал на своей странице в Facebook перевод заявления митрополита: "Главный вопрос, который обсуждался - вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, длящийся более 25 лет. Вселенский Патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви (Ukrainian Ortodox Church). Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено (reported) патриарху Кириллу в ходе его визита. Визит прошел в братской атмосфере".

Также он подчеркнул, что Константинопольская церковь сильна, и у нее есть возможности по всему миру, Вселенский Патриархат - первая церковь в православной семье, она играет особую роль, поэтому решения (decisions and also solutions) иногда исходят отсюда.

Отметим, в начале встречи Варфоломей тепло приветствовал московского патриарха, однако в соответствии с церковным протоколом не стал называть его "Святейшим", употребив обращение "Блаженство", что свидетельствует о верховенстве Константинопольского патриарха.

 

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