Политика РосСМИ сообщили, кто заменит ликвидированного Захарченко

2018-09-01 10:00 213

 

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко

Главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, уничтоженного сегодня в Донецке, заменит "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из "депутатов ДНР".

"Исполнять обязанности главы ДНР временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников", - сказал "депутат".

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

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