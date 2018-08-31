РосСМИ сообщили, кто заменит ликвидированного Захарченко

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко
Главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, уничтоженного сегодня в Донецке, заменит "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из "депутатов ДНР".
"Исполнять обязанности главы ДНР временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников", - сказал "депутат".
Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.
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