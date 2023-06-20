В МВД подсказали, как заменить водительское удостоверение

Украинцы имеют возможность обменять водительское удостоверение. Причем обойдется это менее чем в 300 гривен.
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.
Обменять или восстановить водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя (https://e-driver.mvs.gov.ua/login ) или приложение Дія.
- При этом водителю понадобятся такие документы:
- паспорт гражданина Украины или документ который его заменяет;
- идентификационный код;
- в случае изменения имени, фамилии, отчества или пола – документ, подтверждающий изменение личных данных;
- удостоверение водителя, подлежащего обмену при наличии.
- Стоимость обмена: ориентировочно 270 грн., может быть начислена комиссия банка.
Добавим, что в Украине срок действия прав составляет 30 лет, а для документа, выданного впервые – 2 года. При этом по истечении срока можно заказать обмен удостоверения и для временного документа начинающих водителей.
Сделать это можно только по истечении срока его действия, а не ранее. То есть, начиная со дня, следующего после даты, указанной как конечная в существующем документе.
Обменять выданные впервые права без сдачи экзаменов могут водители, которые в течение двух лет не совершили админнарушений на дороге.
В случае, если такие нарушения были, гражданин обменивает свое водительское удостоверение на постоянное только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.